«Одно из величайших потрясений в истории ЧМ». Мировая пресса — о поражении Аргентины и шестом пальце Очоа

Акцент — на сенсационном поражении сборной Аргентины.

Второй день ЧМ-2022 стартовал с сенсационного поражения сборной Аргентины от Саудовской Аравии. Само собой, оно нашло отклик в спортивных СМИ по всему миру. Об этом и других событиях второго дня мундиаля — в нашем дайджесте.

BBC: «Одно из самых больших потрясений в истории чемпионатов мира»

Журналист BBC Фил Доукс назвал победу сборной Саудовской Аравии «смелой и блестящей». «Саудиты совершили одно из самых больших потрясений в истории чемпионатов мира», — уверен Доукс. При этом автор отметил, что Аргентина была намного лучше в первом тайме и могла громить соперника еще до перерыва.

Эта победа стала лишь четвертой для саудитов в рамках чемпионатов мира. И ценнее она оттого, что аргентинцы до этого имели серию из 36 матчей без поражений. Благодаря этой победе в Саудовской Аравии завтра объявлен выходной.

Еще один автор BBC, Джон Крайер, написал, что в Катаре он встретил болельщика саудитов, который назвал победу своей команды над Аргентиной «лучшим футбольным моментом в истории страны».

Экс-защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета в интервью BBC One заявил, что Аргентину еще рано сбрасывать со счетов. «Многие говорили, что Аргентина будет фаворитом на чемпионате мира. Вот почему я ненавижу, когда люди так говорят. Это чемпионат мира, и здесь нельзя недооценивать никого из соперников. Но в 1990 году Аргентина тоже проиграла первый матч на турнире сборной Камеруна, а затем вышла в финал. Впереди еще долгий путь», — сказал Сабалета.

La Gazzetta dello Sport вспомнила сенсационные поражения и миф о Гильермо Очоа

Вспомнили о том самом матче против Камеруна и в Италии. Издание La Gazzetta dello Sport решило составить свой список из наиболее неожиданных результатов матчей чемпионатов мира.

«Аргентина повторила свою ошибку 1990 года», — написал журналист Франческо Кальви. Помимо встречи Аргентина — Камерун в список попали также:

— поражение сборной Италии от Коста-Рики в группе на ЧМ-2014 (0:1);

— победа Сенегала над сборной Франции в группе на ЧМ-2002 (1:0);

— поражение бразильцев в группе от Норвегии на ЧМ-1998 (1:2);

— победа КНДР над итальянцами в группе на ЧМ-1966 (1:0);

— поражение сборной Англии от США в группе на ЧМ-1950 (0:1).

Кроме того, итальянское издание вспомнило миф о голкипере сборной Мексики Гильермо Очоа. После того как он отбил пенальти в матче с Польшей от Роберта Левандовски, на сайте появилась статья с заголовком: «Магия 13-го номера и миф, который нужно развеять. Очоа — вратарь с шестью пальцами на своем пятом чемпионате мира». Дело в том, что некоторое время назад в Сети гуляли фотографии Гильермо, на которых у него было шесть пальцев. «Спойлер: у Очоа столько же пальцев на руке, сколько и поездок на чемпионаты мира, то есть пять», — написал журналист Лоренцо Топелло.

Футболисты сборной Аргентины. Фото Reuters

Marca: изучила состав сборных Аргентины и Саудовской Аравии... в FIFA

Испанская Marca пошла еще дальше и выяснила, насколько же Аргентина сильнее Саудовской Аравии, через футбольный симулятор FIFA 23.

Так, например, рейтинг аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса оказался на 15 баллов выше, чем у его саудовского коллеги Мохаммеда аль-Овайса. Мохаммед, кстати, стал лучшим игроком встречи, совершив несколько эффектных сейвов.

Самый высокий рейтинг из саудитов имеет Салем аль-Давсари (77). У Месси же этот показатель является одним из самых высоких в FIFA 23 — 91. И если в виртуальном футболе у Саудовской Аравии практически не было бы шансов, то в реальности ей удалось пусть и не без проблем, но обыграть сильнейшую сборную Аргентины.

ESPN: назвал победу Саудовской Аравии «величайшей для Азии на чемпионатах мира»

Ну и, наконец, американский EPSN назвал победу Саудовской Аравии «величайшей для Азии на чемпионатах мира». «Конечно, в 1966 году КНДР обыграла Италию, Саудовская Аравия на ЧМ-1994 выиграла у Бельгии, а Южная Корея в 2002 году смогла добыть победы в матчах с Италией и Испанией. Но эта победа — нечто особенное. Ни одна из тех команд не была столь малоизвестной, как Саудовская Аравия. И ни один из соперников тогда не мог похвастаться наличием в своем составе величайшего футболиста всех времен», — уверен журналист Габриэль Тан.