Путь Месси к Кубку мира — драма. Он так и не превзойдет культ Марадоны?

Главное испытание в карьере Лео.

Вся карьера Месси в сборной Аргентины умещается в одном фото: Лео неохотно шагает за серебряной медалью ЧМ-2014, бросает пронзительный взгляд на кубок — и время как будто замирает.

Лионель Месси. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Прошло восемь лет, а то состояние до сих пор не отпустило. Ведь с каждым годом крепло ощущение: это последние секунды в карьере, когда золото чемпионата мира было так близко. А сборная — единственное место на Земле, где магия Лео не работает.

Можно побить десятки рекордов, войти в историю и собрать уникальную коллекцию «Золотых мячей». Но провалы Аргентины все перечеркивали и вгоняли в депрессию: чем больше их становилось, тем чаще приходилось выслушивать про превосходство Марадоны, у которого есть победа на ЧМ-1986.

Разгромное интервью, которое Криштиану Роналду дал Пирсу Моргану, до сих пор выглядит дико, но показывает: невероятно сложно смириться с неудачами, если ты всю карьеру оставался королем.

Месси тоже психовал, когда шесть лет назад объявлял об уходе из сборной. Но в тот момент его слова вызывали сочувствие, а не агрессию.

«Очень хотел стать чемпионом с Аргентиной, но у меня не получилось. Ухожу, потому что так будет лучше для всех», — после четвертого проигранного финала с Аргентиной Лео стало реально жалко.

Практически так же, как в матче с Саудовской Аравией, которая к перерыву могла уступать 0:4 (как же роскошно Лаутаро Мартинеса ловили в офсайдные ловушки!), а в итоге перевернула игру за пять минут и удержала историческую победу.

Месси знает, каково вылетать в плей-офф и провалиться в финале, но прервать серию из 36 встреч без поражений на аутсайдере, чей состав дешевле в 25 раз, — такое с ним впервые.

Какая теперь разница, что в первой же игре в Катаре он сравнялся по голам с Роналду, стал первым аргентинцем, забившем на четырех чемпионатах мира (Марадона отличался на трех), а также первым футболистом в истории с результативными действиями на пяти ЧМ подряд?

Весь этот список покорился Лео за 10 минут. И разбился во втором тайме, когда камеры выхватывали крупный план Месси, который, кажется, просто не верил, что все это происходит в реальности. Обычно хладнокровный Лео срывался после смазанного штрафного, опускался за мячом глубоко на свою половину (как же тяжело выбегать из-под прессинга в 35 лет!) и нервно прикусывал жвачку — врачи «Барселоны» еще восемь лет назад прописали жевательную резинку для борьбы с тошнотой во время матчей.

Четыре года назад — перед отправлением в Россию — Лео говорил: это последний шанс для его поколения. Спустя пару месяцев казалось, что использовать его более бездарно невозможно: Аргентина с трудом вышла из группы, получив 0:3 от Хорватии, и в 1/8 вылетела от будущего победителя Франции.

Для Агуэро, Маскерано, Игуаина и других звезд мечта о победе на ЧМ действительно испарилась, но Месси получил финальную возможность. На этот раз все и правда выглядело реалистично: Лео отошел от слез после ухода из «Барселоны» и адаптировался в «ПСЖ», избавился от микроповреждений, но, главное, получил реально мощную сборную, с которой выиграл Кубок Америки.

Конечно, он давно превзошел Марадону (по матчам за национальную команду, рекордам и голам), но, чтобы переписать культ Диего официально, нужна только победа на чемпионате мира.

Особенно — после такого начала.

«Это очень тяжелый удар для всех нас, не ожидали такого начала. Все происходит не просто так. Нет никаких оправданий. Будем едины как никогда. Эта группа сильна — что и доказано сегодня. В такой ситуации мы не были уже очень давно», — реакция Месси доказывает, что он действительно шокирован. Но вряд ли сдастся так просто.

В 1986 году Марадона в одиночку сделал Аргентину чемпионом мира, набрав 10 очков по системе «гол+пас». И Лео прекрасно понимает — кроме него исполнить такой перформанс никто не в состоянии, а другого шанса воплотить мечту уже не появится. Пора включаться на полную.

Как же хочется, чтобы все получилось.