Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:30

Путь Месси к Кубку мира — драма. Он так и не превзойдет культ Марадоны?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
22 ноября. Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2. Лионель Месси.
Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Главное испытание в карьере Лео.

Вся карьера Месси в сборной Аргентины умещается в одном фото: Лео неохотно шагает за серебряной медалью ЧМ-2014, бросает пронзительный взгляд на кубок — и время как будто замирает.

Лионель Месси. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Лионель Месси.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Прошло восемь лет, а то состояние до сих пор не отпустило. Ведь с каждым годом крепло ощущение: это последние секунды в карьере, когда золото чемпионата мира было так близко. А сборная — единственное место на Земле, где магия Лео не работает.

Можно побить десятки рекордов, войти в историю и собрать уникальную коллекцию «Золотых мячей». Но провалы Аргентины все перечеркивали и вгоняли в депрессию: чем больше их становилось, тем чаще приходилось выслушивать про превосходство Марадоны, у которого есть победа на ЧМ-1986.

Разгромное интервью, которое Криштиану Роналду дал Пирсу Моргану, до сих пор выглядит дико, но показывает: невероятно сложно смириться с неудачами, если ты всю карьеру оставался королем.

Криштиану Роналду. «Я отказался от 350 миллионов ради «МЮ». Но в клубе не хотят, чтобы я блистал». Огонь от Роналду в двух частях

Месси тоже психовал, когда шесть лет назад объявлял об уходе из сборной. Но в тот момент его слова вызывали сочувствие, а не агрессию.

«Очень хотел стать чемпионом с Аргентиной, но у меня не получилось. Ухожу, потому что так будет лучше для всех», — после четвертого проигранного финала с Аргентиной Лео стало реально жалко.

Практически так же, как в матче с Саудовской Аравией, которая к перерыву могла уступать 0:4 (как же роскошно Лаутаро Мартинеса ловили в офсайдные ловушки!), а в итоге перевернула игру за пять минут и удержала историческую победу.

Месси знает, каково вылетать в плей-офф и провалиться в финале, но прервать серию из 36 встреч без поражений на аутсайдере, чей состав дешевле в 25 раз, — такое с ним впервые.

Какая теперь разница, что в первой же игре в Катаре он сравнялся по голам с Роналду, стал первым аргентинцем, забившем на четырех чемпионатах мира (Марадона отличался на трех), а также первым футболистом в истории с результативными действиями на пяти ЧМ подряд?

Весь этот список покорился Лео за 10 минут. И разбился во втором тайме, когда камеры выхватывали крупный план Месси, который, кажется, просто не верил, что все это происходит в реальности. Обычно хладнокровный Лео срывался после смазанного штрафного, опускался за мячом глубоко на свою половину (как же тяжело выбегать из-под прессинга в 35 лет!) и нервно прикусывал жвачку — врачи «Барселоны» еще восемь лет назад прописали жевательную резинку для борьбы с тошнотой во время матчей.

Лионель Месси. Первая сенсация ЧМ-2022 — аравийское чудо «Белого шамана». Гол Месси не спас Аргентину от катастрофы

Четыре года назад — перед отправлением в Россию — Лео говорил: это последний шанс для его поколения. Спустя пару месяцев казалось, что использовать его более бездарно невозможно: Аргентина с трудом вышла из группы, получив 0:3 от Хорватии, и в 1/8 вылетела от будущего победителя Франции.

Для Агуэро, Маскерано, Игуаина и других звезд мечта о победе на ЧМ действительно испарилась, но Месси получил финальную возможность. На этот раз все и правда выглядело реалистично: Лео отошел от слез после ухода из «Барселоны» и адаптировался в «ПСЖ», избавился от микроповреждений, но, главное, получил реально мощную сборную, с которой выиграл Кубок Америки.

Конечно, он давно превзошел Марадону (по матчам за национальную команду, рекордам и голам), но, чтобы переписать культ Диего официально, нужна только победа на чемпионате мира.

Особенно — после такого начала.

Лионель Месси и&nbsp;столкновение вратаря сборной Саудовской Аравии с&nbsp;защитником.

«Это очень тяжелый удар для всех нас, не ожидали такого начала. Все происходит не просто так. Нет никаких оправданий. Будем едины как никогда. Эта группа сильна — что и доказано сегодня. В такой ситуации мы не были уже очень давно», — реакция Месси доказывает, что он действительно шокирован. Но вряд ли сдастся так просто.

В 1986 году Марадона в одиночку сделал Аргентину чемпионом мира, набрав 10 очков по системе «гол+пас». И Лео прекрасно понимает — кроме него исполнить такой перформанс никто не в состоянии, а другого шанса воплотить мечту уже не появится. Пора включаться на полную.

Как же хочется, чтобы все получилось.

Болельщики сборной Саудовской Аравии. Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
4
2
Читайте также
Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси
«Еще не раз выйдем с Медведевой на лед». Федотов — о работе с Евгенией
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Что делать молодым ученым в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Ди Мария считает, что Аргентина могла разгромить Саудовскую Аравию на ЧМ-2022
Крейг Гудвин забил самый быстрый гол в ворота Франции на чемпионате мира с 1982 года
Жиру стал самым возрастным автором гола в истории Франции на чемпионате мира
Португальский агент считает, что у Месси больше шансов успешнее отыграть на ЧМ, чем у Роналду
Франция — Австралия: Жиру забил после передачи Рабьо
Франция — Австралия: Рабьо сравнял счет в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Не считаю Роналду главной надеждой Португалии. Не уверен, что он в порядке после скандала с «МЮ». Мнение агента Паулу Барбозы
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости