Месси — не сволочь, у него просто нет мозгов. Но мексиканцам все равно, почему Лео их оскорбил

Капитан Аргентины потоптался на футболке сборной Мексики. Это вызвало шквал негодования.

Вот теперь мне стало по-настоящему страшно за Месси. Не за то, что он никогда не выиграет Кубок мира. Не за то, что тень Марадоны будет нависать над ним до конца дней. За жизнь и здоровье.

Человеческая глупость, увы, безгранична. В этом мы уже не раз убеждались в ходе катарского ЧМ — и вот новое подтверждение. Только недалекий индивидуум может догадаться топтаться на футболке соперника и пинать ее ногой в раздевалке. Эмоции от трудной победы объяснимы, но, простите, исключительно дурак способен проявить высшую форму неуважения к оппонентам. Зная к тому же, что в современном мире кто-то из стаффа твоей команды или партнеров обязательно достанет в момент празднований телефон и снимет все происходящее, чтобы выложить в соцсети: «Просто оставлю это здесь». Для истории, так сказать. Только Месси не вошел в нее, а влип.

Сауль Альварес — мужчина серьезный. Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе, лучший боец вне зависимости от весовой категории по версии журнала «The Ring» в 2019-2022 годах. Он, конечно, немного перебарщивает, говоря, что «Месси мыл полы футболкой и флагом Мексики». Во-первых, не мыл, а наступил. Во-вторых, только на майку. Но сути это не меняет. Вспомните, какой шквал негодования среди болельщиков «Спартака» вызвало топтание Артема Дзюбы на красно-белом шарфе вскоре после перехода в «Зенит».

А тут Лионель оскорбил не просто фанатов какого-то отдельно взятого клуба — огромный народ, представители которого проживают далеко не только в пределах границ Мексики. Альварес же просто выразил доступным языком то, что после просмотра видео из аргентинской раздевалки испытали миллионы его сограждан.

И почему-то исход встречи спортсменов лично у меня не вызывает сомнений. Как и то, что прямой в челюсть от Альвареса имеет куда более сильное воздействие, чем любой удар Месси по мячу. Собственно, это полностью осознает сам Сауль: «Молю Бога, чтобы я не встретился с ним!!!». Боксер понимает, что может не сдержаться.

Далек от мысли, что Лео люто ненавидит Мексику и все мексиканское. Но факт и то, что, наступая на футболку, лидер альбиселесте не задумывался о последствиях. А это в современном мире для публичных личностей недопустимо. Иначе спорт, и футбол в частности, призванный в идеале объединять народы, становится еще одним очагом напряженности. Их и без того на планете немало, так зачем подливать в костер бензин?

Думайте, футболисты. Включайте мозги и постарайтесь не терять их ни в дни больших побед, ни после самых обидных поражений. С вас берут пример сотни тысяч, а с самых звездных — миллионы. Так будьте достойны их обожания!

В противном случае рано или поздно условный Альварес встретится с условным Месси — и для последнего это закончится плохо.