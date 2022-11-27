Месси показал величие в матче с Мексикой. Вот еще 5 случаев, когда Лео спасал Аргентину

И заставлял забыть про проклятие в сборной.

Уже ко второму туру группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины оказалась на грани катастрофы. После сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2) южноамериканцам кровь из носу нужно было обыгрывать крепкую Мексику.

Аргентинцы провели вторую подряд невнятную игру, и позорный вылет с турнира мог быть оформлен в кратчайший срок. Причем такая перспектива казалась вполне реальной — если бы не гений Месси. На 64-й минуте Лео открыл счет красивым ударом из-за штрафной, а в концовке ассистировал Энцо Фернандесу на второй гол.

2:0 — Аргентина ликует, фанаты Месси вздыхают с облегчением.

Это не первый раз, когда Лионель на своих плечах вытаскивает сборную. Ниже — еще несколько случаев, когда Месси спасал свою страну.

5. Аргентина — Уругвай, отборочный матч ЧМ-2010

Аргентина здорово начала квалификацию на чемпионат мира 2010 года, одержав убедительные победы в трех стартовых матчах. Однако счастье закончилось в четвертом туре, когда «Альбиселеста» проиграла 1:2 Колумбии. Команда ушла в крутое пике — последовали четыре ничьих подряд, путевка в ЮАР повисла на волоске. Чтобы попасть на турнир, нужно было обыгрывать Уругвай, который станет одним из главных открытий ЧМ-2010...

Но Месси не собирался пропускать турнир. Уже на шестой минуте Лео открыл счет самым неожиданным способом — замкнул головой на дальней штанге. А на 13-й заработал штрафной, после розыгрыша которого его лучший друг Серхио Агуэро сделал счет 2:0.

Этот матч до последних минут был оголенным нервом — Уругвай отквитал один гол незадолго до перерыва, но аргентинцы выстояли и удержали победу. Небесно-голубые проиграют в той квалификации еще не раз и вообще займут в таблице КОНМЕБОЛ всего четвертую строчку. Но задачу попасть на ЧМ Месси и компания все же выполнили.

Фото Global Look Press

4. Аргентина — Колумбия, отборочный матч ЧМ-2014

В 2014-м Месси был ближе всего к победе на чемпионате мира. Но до финала с Германией Лео и его партнерам пришлось пройти долгий путь, который начался еще в 2011 году. Из-за статуса страны-хозяйки Бразилия не принимала участие в отборе, потому Аргентина и Колумбия между собой выясняли, кто является сильнейшим в Латинской Америке.

В четвертом туре аргентинцы отправились на выезд в колумбийскую Барранкилью. Складывалось для них тут все не очень весело — хозяева пропустили под занавес первого тайма. И тут в дело вступил Месси. Лионель вышел на второй тайм невероятно заряженным — сравнял счет на 60-й минуте, перед этим уничтожив оборону соперника фирменным дриблингом. Лео проделывал этот трюк на протяжении всего второго тайма, и на 85-й минуте он сработал опять: вновь колумбийцы ничего не смогли поделать с финтом Месси, вновь тот организовал гол, но на этот раз мяч в сетку отправил Агуэро. Победа 2:1, после которой Лео стал получать культовый статус на родине.

Фото Global Look Press

3. Аргентина — Нигерия, ЧМ-2014 и ЧМ-2018

Два матча Месси против Нигерии на двух разных чемпионатах мира получились очень похожими. Более того, в обоих матчах прослеживается след РПЛ!

В 2014-м Аргентина уверенно шла по группе, но в заключительном туре нужна была победа, чтобы обеспечить выход в плей-офф с первого места. Нигерийцы оказали отчаянное сопротивление — особенно пахал нападающий ЦСКА Ахмед Муса, оформивший дубль. Кто знает, дошла бы Аргентина до финала после такой оплеухи... Но Месси оформил дубль в ответ, а экс-спартаковец Маркос Рохо принес «Альбиселесте» победу — 3:2.

Спустя четыре года в России сценарий был очень похожий. Правда, на этот раз аргентинцы сыграли вничью с Исландией и проиграли 0:3 Хорватии, так что в третьем туре любой результат кроме победы отправлял Месси и его товарищей домой. Но в планы Лео это не входило — на 14-й минуте он забил шикарный по исполнению гол. Будущий спартаковец Виктор Мозес сравняет счет в начале второго тайма, а на выручку Аргентине снова придет защитник Маркос Рохо. 2:1 — роскошная игра Месси на фоне сумбурной игры аргентинской сборной, но для выхода в плей-офф хватило и этого.

2. Аргентина — Иран, ЧМ-2014

Чемпионат мира 2014 года — один из лучших турниров для Месси по качеству игры и результату. Он не раз включал режим бога и вытаскивал очки чуть ли не в одиночку. После победы над Боснией и Герцеговиной в стартовом туре Аргентина вышла на игру против Ирана явным фаворитом. Ожидалось, что «Альбиселеста» под предводительством Месси растопчет андердога. Но персы под руководством Карлуша Кейруша оказались кусачим соперником — сдерживали атакующий потенциал соперника и даже здорово контратаковали.

Матч катился к 0:0, когда на 91-й минуте Месси подхватил мяч, разорвал защитную линию и забил в дальний угол фирменным ударом. Момент, когда вся Аргентина поверила, что Лионель может повторить успех Марадоны на ЧМ-1986.

Фото Global Look Press

1. Аргентина — Эквадор, квалификация ЧМ-2018

После этого матча соцсети заполонили коллажи Месси в облике мессии. Аргентина проваливала отбор к чемпионату мира и к последнему туру подходила на шестом месте в таблице с серией из четырех матчей без побед. Выезд в эквадорское высокогорье никому не дается легко, потому многие готовились к сенсационному пролету Месси мимо чемпионата мира.

Началось все для аргентинцев так же отвратительно, как проходил и весь их отбор, — уже на 1-й минуте эквадорец Ибарра открыл счет. Игра у Аргентины не клеилась, и Месси не оставалось ничего другого, как взять дело в свои руки. Лео оформил хет-трик и принес команде победу (3:1), а вместе с ней — и путевку на чемпионат мира.