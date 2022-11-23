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Сегодня, 09:00

В среду на ЧМ-2022 стартуют сразу четыре топ-сборные. Главные интриги матчей дня

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Полузащитники сборной Испании Марко Асенсио и Педри.
Фото Global Look Press
На что обратить внимание.

Марокко — Хорватия

Финалисты чемпионата мира в России встречаются с одной из самых симпатичных команд предыдущего турнира. Марокканцы набрали всего одно очко в группе с Испанией, Португалией и Ираном, но по игре выглядели очень бодро, многие нейтральные болельщики поддерживали именно североафриканскую страну.

Чемпионат мира. Группа F
23 нояб, 13:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Марокко
Хорватия

В 2022 году Марокко снова попало в очень сильную группу, но не стоит списывать эту команду со счетов. Ее состав наполнен футболистами из европейских лиг, в том числе топовых. Вратарь Яссин Буну из «Севильи», крайние защитники Нассер Мазрауи из «Баварии» и Ашраф Хакими из «ПСЖ», атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш и форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири.

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими. Фото AFP
Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими.
Фото AFP

С хорватами вас вряд ли стоит знакомить, многие из них — мировые звезды. Особенно полузащитник «Реала» Лука Модрич, которому яркая игра на ЧМ в России вместе с сильными выступлениями за клуб принесли «Золотой мяч». Хорватия смогла занять первое место в группе Лиги наций с Данией, Францией и Австрией. Несмотря на старение звезд, команда остается очень боевитой и мастеровитой.

Сборная Марокко не проигрывает уже семь матчей подряд, а хорваты — шесть: ничья с Францией и пять побед кряду. Прервется ли чья-то серия сейчас?

Лука Модрич. Финалисты прошлого ЧМ способны удивить снова? Модрич и Хорватия готовятся к новому подвигу

Германия — Япония

Сложно поверить, но четыре года назад Германия не вышла в плей-офф, а Япония едва не прошла Бельгию (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира. Однако эти результаты никак не влияют на текущий расклад сил.

Чемпионат мира. Группа E
23 нояб, 16:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Германия
Япония

У немцев появились новые молодые игроки, такие как Джамал Мусиала из «Баварии» и Кай Хаверц из «Челси». При этом у Германии нет стабильного бомбардира. В отборе к ЧМ сразу три человека отличились по пять раз. Одним из таких футболистов был нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, который пропустит ЧМ из-за травмы. Несмотря на все насмешки над реализацией Вернера, именно он и был лучшим форвардом сборной.

В этой команде собраны гениальные вратари, множество талантов в обороне и полузащите, но в качестве центрфорвардов в Катар едут 18-летний Юссуфа Мукоко из «Боруссии» Д и впервые вызванный в национальную команду в 29 лет Никлас Фюлькруг из «Вердера». Неужели Германии снова придется рассчитывать на пять голов на ЧМ от Томаса Мюллера, как было в 2010 и 2014 годах?

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер и нападающий Серж Гнабри. Фото Reuters
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер и нападающий Серж Гнабри.
Фото Reuters

А может, японские футболисты из бундеслиги расскажут партнерам по сборной о слабых местах немцев? Хироко Ито из «Штуттгарта», Даичи Камада из «Айнтрахта» и Ричу Доан из «Фрайбурга» точно найдут нужные слова в раздевалке.

И все же Япония (как сборная, а не отдельные футболисты) редко играет против топовых соперников. Азиатские команды сложно сравнить с европейскими сборными, тем более уровня Германии. Для выхода из группы Японии придется отнимать очки либо у немцев, либо у испанцев. Случится ли сенсация в первом туре?

Давид Раум, Джамал Мусиала, Никлас Зюле. У Германии россыпь невероятных талантов. Катар покажет — это будущее или уже настоящее

Испания — Коста-Рика

Все написанное выше про Германию можно переносить и на Испанию. При этом результаты у «Красной фурии» даже лучше. После провала в России испанцы вновь вырастили мощное поколение, которое уже показало себя год назад на Евро. Полуфинал на континентальном первенстве — точно не предел возможностей команды Луиса Энрике. Однако классического нападающего с высокой реализацией уровня Давида Вильи у Испании так и не появилось. Альваро Мората хорош в сборной, но его завершение атак трудно назвать топовым.

Чемпионат мира. Группа E
23 нояб, 19:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Испания
Коста-Рика

А нужны ли сильные форварды, чтобы обыграть Коста-Рику? Трудно назвать четвертую команду Северной Америки (место в квалификации ЧМ) серьезным соперником для одного из претендентов на титул.

Вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас. Фото AFP
Вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас.
Фото AFP

Особенно настораживает то, что мы не знаем, в какой форме находится главная звезда сборной — вратарь Кейлор Навас. С приходом Кристофа Галтье в «ПСЖ» костариканец плотно присел на лавку, ни разу в сезоне не сыграв в официальном матче. Если все же Навас поймает кураж, шансы у четвертьфиналистов ЧМ-2014 есть.

Эрик Гарсия, Гави и&nbsp;Педри. Способна ли Испания вернуть золотую эпоху? Это все та же, но одновременно совсем другая сборная

Бельгия — Канада

В последнем матче дня вторая команда мира согласно рейтингу ФИФА встретится лучшей сборной Северной Америки. Золотое поколение сборной Бельгии стремительно уходит с эстрады, а молодая Канада выходит на первый чемпионат мира за 36 лет.

Чемпионат мира. Группа F
23 нояб, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Бельгия
Канада

Бельгийцы едут на ЧМ-2022 с теми же защитниками, что и в 2014 году. Эта сборная держится на верхних строчках рейтинга ФИФА за счет стабильной игры с аутсайдерами в отборочных турнирах. Пятая самая старая команда мирового форума в Катаре уже не числится среди главных фаворитов, но в плей-офф выходить должна. Даже в сложной группе с Канадой, Марокко и Хорватией бельгийцы кажутся главными претендентами на первое место. Хватить может даже вдохновения двух гениев — Тибо Куртуа и Кевина де Брейне.

Защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис. Фото Reuters
Защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис.
Фото Reuters

Про Канаду же вы, скорее всего, знаете мало, хотя многие футболисты из этой сборной выступают в европейских чемпионатах. Кроме известных Альфонса Дэвиса из «Баварии» и Джонатана Дэвида из «Лилля» в сборную вызваны сенсационные участники плей-офф Лиги чемпионов: Стефен Эустакио из «Порту» и дуэт из «Брюгге» — Тэйджон Бухэнан и Кайл Ларин.

Быстрая вертикальная команда Джона Хердмана может наказать старых защитников сборной Бельгии. Только представьте: Альфонсо Дэвис прорывается по флангу и смещается к центральным защитникам Тоби Алдервейрельду и Яну Вертонгену. Зрелище намечается огненное.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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