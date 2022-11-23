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Сегодня, 14:10

Способна ли Испания вернуть золотую эпоху? Это все та же, но одновременно совсем другая сборная

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Эрик Гарсия, Гави и Педри.
Фото Global Look Press
Луис Энрике с игроками сборной на тренировке.
Фото Reuters
Гави, Педри и Эрик Гарсия.
Фото Global Look Press
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Луис Энрике положился на молодых.

Эхо прошлого

Вспышка сборной Испании на стыке нулевых и десятых годов была настолько ослепительной и в то же время по спортивным меркам продолжительной, что шлейф той кометы тянется за «красной фурией» даже спустя десяток лет.

От той великой команды осталось лишь эхо. В составе нет никого, кто брал Евро-2008, из заявки с триумфального ЧМ-2010 — лишь Серхио Бускетс. К легендарной эпохе в сегодняшней команде отношение имеют только он и Жорди Альба, да и те в Катаре будут скорее игроками ротации.

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Сборная Испании пропагандирует все тот же футбол, основанный на владении мячом и прессинге сразу после потери. Но это уже совсем другая команда — с иными точками опоры и персональными ориентировками. По инерции испанцев до сих пор воспринимают как одну из лучших сборных планеты. Стоимость состава (5-е место среди команд ЧМ) подтверждает это, но вместе с тем Испания — седьмая самая молодая команда на турнире (средний возраст — 25,6 года). Педри, Гави, Гарсия, Фати, Торрес, Пино, Уильямс — никто из них не старше 22 лет. На это стоит делать скидку, сопоставляя силу нынешней сборной с каноничным представлением о мощи команды из этой страны.

Луис Энрике с игроками сборной на тренировке. Фото Reuters
Луис Энрике с игроками сборной на тренировке.
Фото Reuters

Сила тренера

Главная ассоциация со сборной Испании — полузащита, которая определяет игру. Редчайшее везение, когда в одной стране одновременно появляется большое число роскошных футболистов. Испании прошлой генерации и правда повезло. Но сумасшедший потенциал еще нужно уметь реализовать. Той Испании удалось. Да, скелет сборной прошлого образца был основан на каталонском треугольнике Хави — Бускетс — Иньеста, троице, творящей магию на повседневной основе. Но одно дело создать условия для ведущих игроков в клубе, другое — воссоздать то же самое на уровне сборных с новыми партнерами. Да еще и без Месси.

Основу побед в сборной заложил Луис Арагонес, положивший начало золотой испанской эпохе на Евро-2008. Продолжил его дело Висенте Дель Боске, окончательно переложивший механику игры на каталонскую основу. После периода безвременья Луис Энрике получил постаревший состав, лучшие годы которого остались на стыке предыдущей и современной футбольной эпохи.

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Испанским тренерам уже приходилось принимать сложные решения. Арагонес оставлял за бортом Евро Рауля, Дель Боске из-за перебора мастеров в центре поля был вынужден жертвовать талантами Фабрегаса, Сильвы и Маты, ну а Энрике пришлось, что называется, резать по живому. Луису это делать не впервой — при нем перестал попадать в основу, а позже и покинул «Барсу» Хави, олицетворение сине-гранатового стиля. Энрике же принимал нелегкие решения отпустить Фабрегаса и Алексиса, позже — Педро.

Благодаря треблу с «Барселоной» в сезоне-2014/15 в сборную Испании Энрике пришел со статусом, позволяющим принимать самые непростые решения. И Луис этим статусом пользуется. Тренер не побоялся отцепить Серхио Рамоса, который уверенно проводил последние месяцы в основе «ПСЖ». Зато выписал 22-летнего Гильямона из «Валенсии». Не взял Кепу даже третьим вратарем, а самого статусного вратаря страны Давида Де Хеа не включил даже в расширенную заявку. Вместо них — голкиперы «Атлетика» из Бильбао, «Брентфорда» и «Брайтона».

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Но сила авторитета Энрике такова, что ему прощают даже любовь к незабивному, но полезному в прессинге Морате в качестве главного форварда. Здорово роль тренера в коллективе описал Педри:

«Он может сказать, чтобы ты прыгнул с обрыва, но он скажет это таким образом, что убедит, что ты должен это сделать и что все будет хорошо».

При космической концентрации великих футболистов в одной команде тренерская работа порой воспринимается как нечто вторичное. Но и Арагонес, и Дель Боске проводили четкие игровые принципы, которые раскрывали лучшие качества звезд. Ну а нынешняя сборная Испании — целиком и полностью авторский проект ее главного тренера.

Гави, Педри и Эрик Гарсия. Фото Global Look Press
Гави, Педри и Эрик Гарсия.
Фото Global Look Press

Новый баланс сил

Современная сборная Испании отличается от «золотого» состава. На просьбу назвать главную звезду той команды большинство начнет перебирать имена Иньесты, Хави, Вильи, Касильяса. В нынешней сборной выделить главную звезду сложно — из тех, кто может потащить команду на себе, можно выделить Педри, но парню всего 19 и требовать от него подвигов здесь и сейчас довольно безрассудно. Что уж говорить о претендующем на место в старте 18-летнем Гави, для которого ЧМ-2022 станет первым крупным международным форумом? К примеру, на Евро-2008, когда состав испанцев подавляющее большинство болельщиков еще не могли назвать поименно, Андрес Иньеста поехал в 24 года, Хави — в 26.

Но сборная Испании оставляет при себе главное — стиль. Луис Энрике создал конструкцию, где функции и роль каждого футболиста четко расписаны. Тут и правда нет главной звезды, зато есть система, которая приносит результат и голы даже с юным центром поля и без забивного нападающего.

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«Наша сборная не собирается подстраивать свой игровой стиль в зависимости от того, какой футболист выходит на поле, — говорит Энрике. — Безусловно, каждый игрок уникален. Но они никоим образом не изменят систему и то, как они играют. Это было бы нелепо».

Это плюс-минус те же догмы, которых Испания придерживалась в триумфальные для себя времена. В этом и есть шарм сегодняшней сборной — она все та же и одновременно уже совершенно другая.

Состав сборной Испании на ЧМ-2022
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Брентфорд», Англия), Роберт Санчес («Брайтон», Англия).
Защитники: Пау Торрес («Вильярреал»), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба — «Барселона»), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба — «Валенсия»), Сесар Аспиликуэта («Челси», Англия), Даниэль Карвахаль («Реал»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити», Англия).
Полузащитники: Серхио Бускетс, Гави, Педри (все — «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба — «Атлетико»), Карлос Солер («ПСЖ», Франция).
Нападающие: Иньяки Уильямс («Атлетик»), Альваро Мората («Атлетико»), Марко Асенсио («Реал»), Ферран Торрес, Ансу Фати (оба — «Барселона»), Пабло Сарабия («ПСЖ», Франция), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («Лейпциг», Германия).

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