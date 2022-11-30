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Кьер о вылете Дании с ЧМ-2022: «На Евро мы взлетели очень высоко, а теперь упали вниз. Очень расстроены»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник сборной Дании Симон Кьер прокомментировал поражение от Австралии (0:1) в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022, из-за которого датчане лишились шансов на выход в плей-офф.

— Нам надо создавать больше моментов как команда, — сказал Кьер. — Все начинается с этого. Мы не смогли показать хорошую командную игру. Очень расстроены, но это часть футбола. Мы взлетели очень высоко на Евро-2020, а теперь упали вниз, но это часть игры...

Сборная Дании заняла последнее, четвертое место в группе D с 1 очком в 3 матчах.

На Евро-2020, который проходил летом 2021 года, команда дошла до полуфинала, в котором уступила Англии (1:2).

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Сборная Дании по футболу
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