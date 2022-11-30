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Криштиану Роналду тренировался по индивидуальной программе перед матчем ЧМ-2022 против Кореи

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по индивидуальной программе готовился к матчу ЧМ-2022 с Кореей, сообщает A Bola.

37-летний форвард не участвовал в занятии общей группы. Он самостоятельно работал в тренажерном зале.

Подчеркивается, что это не связано с проблемами со здоровьем.

2 декабря 2022 года на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян, Катар) состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Корея — Португалия. Матч группы H начнется в 18.00 (мск).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Португалии по футболу
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