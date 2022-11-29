Ван Дейк — о победе над сборной Катара: «Мы могли сыграть лучше»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился эмоциями от победы над национальной командой Катара (2:0) в матче группового турнира ЧМ-2022.

«Мы хотели укрепить уверенность в этом матче, и я думаю, что нам это удалось. Мы знали, что должны работать лучше, особенно после Эквадора. Понятно, что мы больше не можем позволить себе расслабиться. Очевидно, что сегодня мы могли сыграть лучше, но мы мало пропустили и сумели закончить игру без пропущенных мячей. Ощущение, что мы можем и должны по-прежнему работать лучше. Может быть, этот этап турнира нас чему-то научит», — цитирует Foot Mercato ван Дейка.

Нидерланды вышли в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе А (7 очков). Со второго места вышел Сенегал (6 очков).

В 1/8 финала Нидерланды сыграют с командой, которая займет второе место в группе B.