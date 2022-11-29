Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:42

Ван Дейк — о победе над сборной Катара: «Мы могли сыграть лучше»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился эмоциями от победы над национальной командой Катара (2:0) в матче группового турнира ЧМ-2022.

«Мы хотели укрепить уверенность в этом матче, и я думаю, что нам это удалось. Мы знали, что должны работать лучше, особенно после Эквадора. Понятно, что мы больше не можем позволить себе расслабиться. Очевидно, что сегодня мы могли сыграть лучше, но мы мало пропустили и сумели закончить игру без пропущенных мячей. Ощущение, что мы можем и должны по-прежнему работать лучше. Может быть, этот этап турнира нас чему-то научит», — цитирует Foot Mercato ван Дейка.

Нидерланды вышли в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе А (7 очков). Со второго места вышел Сенегал (6 очков).

В 1/8 финала Нидерланды сыграют с командой, которая займет второе место в группе B.

Вирджил ван Дейк
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Катара по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
0
Читайте также
Британский журналист Уилсон назвал ЧМ-2018 лучшим мировым первенством, на котором он работал
«Было выпито 7 миллионов литров пива». Как Лондон погряз в мусоре и моче
В США посоветовали Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Как отметить День матери
Хабаровский РЦК: что это
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Лидеры сборной Португалии провели ужин. Роналду не присутствовал
Главный тренер Катара Санчес: «О своем будущее я пока ничего не знаю»
Тчуамени: «Я не считаю себя лидером, но у меня есть определенная роль в команде»
Главный тренер сборной Эквадора: «Мы очень разочарованы, у нас были другие ожидания»
Ван Гал прокомментировал выход сборной Нидерландов в плей-офф ЧМ-2022
Хуже Катара в XXI веке дебютировал только Китай
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тчуамени: «Я не считаю себя лидером, но у меня есть определенная роль в команде»

Главный тренер Катара Санчес: «О своем будущее я пока ничего не знаю»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости