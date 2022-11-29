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Тчуамени: «Я не считаю себя лидером, но у меня есть определенная роль в команде»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени ответил на вопрос, считает ли себя лидером команды.

«Что значит быть лидером? За свою карьеру я провел всего 16 международных матчей; я просто пытаюсь накопить как можно больше опыта. Появляется новое поколение. Я не считаю себя лидером, но у меня есть определенная роль в команде», — приводит Football Espana слова 22-летнего полузащитника.

Тчуамени дебютировал за сборную Франции в 2021 году. Всего он провел 16 матчей в составе национальной команды своей страны и отличился одним забитым голом.

После двух туров сборная Франции занимает первое место в группе D, набрав 6 очков. Следующий матч команды пройдет 30 ноября против сборной Туниса, начало — 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.football-espana.net/2022/11/29/tchouameni-dismisses-leadership-role-i-have-played-16-international-matches
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
Орельен Тчуамени
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