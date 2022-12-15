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Сегодня, 01:16

Льорис — о финале ЧМ-2022: «Аргентина — великая команда, за которую выступает игрок, оставивший след в истории футбола»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь сборной Франции Уго Льорис подвел итоги полуфинального матча ЧМ-2022 с Марокко (2:0).

«Мы настрадались и сейчас обессилены, но довольны проделанной работой. Мы сами себе предоставили золотую возможность вписать сборную Франции в историю футбола. Это наш второй финал за четыре года. Мы были сильны, терпели, когда это было необходимо, не все прошло идеально.

Нам нужно показать все, что мы можем, в воскресенье. Это будет отличный финал, Аргентина — великая команда, за которую выступает игрок, оставивший след в истории футбола. Но у нас есть свои аргументы», — приводит слова Льориса RMC Sport.

Финальный матч ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 мск.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Источник: RMC Sport
Уго Льорис
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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