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Сегодня, 01:12

В Монпелье начались беспорядки после победы Франции над Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Беспорядки во Франции.
Фото AFP

В Монпелье после полуфинала чемпионата мира-2022 Франция — Марокко (2:0) начались беспорядки между болельщиками команд. Как сообщает RMC Sports, среди обеих сторон есть раненные.

Также сообщается, что на Елисейские поля в Париже приехали множество полицейских автомобилей для сдерживания возможных беспорядков и введено официальное предупреждение о возможных беспорядках.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Марокканцы встретятся с хорватами в матче за 3-е место.

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Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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