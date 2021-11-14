Народный артист России Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

«Недотерпели. Судьба — злодейка. Футбола в этой игре не было. Были лужи, дождь. Одни хотели забить, другие не хотели пропустить. Я боялся, что мы прижмемся и ничего сделать не сможем. Судьба отомстила нам за все предыдущие матчи. Я не могу сказать, что хорваты показали выдающуюся игру. Наши ребята молодцы, старались. Но это не футбол. У них другого поля нет, что ли? В принципе, все так, как и должно было быть. Игры как не было, так и нет. Только настроени и дух команды. Но это уже много. Может, появится и футбол», — сказал Баринов «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября.