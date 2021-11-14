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Гордеев: «Очень хорошие впечатления остались от матча Хорватия — Россия»

20:18
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Бывший главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев прокомментировал поражение национальной команды от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Очень хорошие впечатления остались от матча, — сказал Гордеев «Газете.Ru». - Конечно, есть разочарование результатом, но что касается действий команды, разве что при стандартах можно было покачественнее сыграть. А в принципе, ребята отдали очень много сил, видно, что у нас есть команда.

После поражения эмоции всегда не очень позитивные, но ребята молодцы, хочется всех поблагодарить. У нас есть шанс, мы должны участвовать в дальнейшей борьбе за выход.

Понятно, все хотели, чтобы мы вышли на чемпионат мира с первого места, но хорваты в каких-то моментах более мастеровито выглядели. Тем более, они играли дома, игра проходила в сложных для нас условиях. И было такое давление на наши ворота.

Ребята молодцы. Что-то не получилось, но можно поблагодарить нашу команду, тренерский штаб, ребят за то, что отдали сегодня даже не сто процентов, а больше. К сожалению, результат приходит и через такие игры.

Если быть объективным, сборная России изначально не думала играть вторым номером, но соперник заставил. По игре на данный момент, наверное, какой-то другой сценарий было сложно представить".

После этого матча Хорватия заняла первое месте в группе и напрямую вышла на ЧМ-2022. Россия осталась на второй строчке и сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/11/14/n_16853773.shtml

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Роман Шишов все материалы автора
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