Бывший главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев прокомментировал поражение национальной команды от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Очень хорошие впечатления остались от матча, — сказал Гордеев «Газете.Ru». - Конечно, есть разочарование результатом, но что касается действий команды, разве что при стандартах можно было покачественнее сыграть. А в принципе, ребята отдали очень много сил, видно, что у нас есть команда.

После поражения эмоции всегда не очень позитивные, но ребята молодцы, хочется всех поблагодарить. У нас есть шанс, мы должны участвовать в дальнейшей борьбе за выход.

Понятно, все хотели, чтобы мы вышли на чемпионат мира с первого места, но хорваты в каких-то моментах более мастеровито выглядели. Тем более, они играли дома, игра проходила в сложных для нас условиях. И было такое давление на наши ворота.

Ребята молодцы. Что-то не получилось, но можно поблагодарить нашу команду, тренерский штаб, ребят за то, что отдали сегодня даже не сто процентов, а больше. К сожалению, результат приходит и через такие игры.

Если быть объективным, сборная России изначально не думала играть вторым номером, но соперник заставил. По игре на данный момент, наверное, какой-то другой сценарий было сложно представить".

После этого матча Хорватия заняла первое месте в группе и напрямую вышла на ЧМ-2022. Россия осталась на второй строчке и сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ.