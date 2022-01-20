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Сегодня, 13:41

В Екатеринбурге готовы принять стыковой матч ЧМ-2022 сборной России против Польши

Мария Куцубеева
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный перенос стыкового матча сборной России против Польши со стадиона «Лужники».

«Мы всегда готовы, но, к сожалению, у нас не такой большой стадион. Хотя он будет полон болельщиков, поэтому поддержка обеспечена. В марте месяце у нас тоже будет тяжелое поле, но мы каждый год его готовим. Мы всегда готовы!» — сказал Иванов «СЭ».

20 января появилась информация, что стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 с участием сборной России могут быть перенесены из «Лужников» на стадион московского «Динамо».

24 марта сборная России проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
ФК Урал
Лужники
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