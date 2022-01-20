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Сегодня, 13:21

Стадион «Нижний Новгород» готов принять стыковые матчи ЧМ-2022 сборной России

Георгий Скобликов

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» выразил готовность стадиона принять стыковые матчи ЧМ-2022 сборной России в случае переноса встречи из «Лужников». Ранее о такой возможности сообщал «РБ Спорт».

«Мы уже писали письмо в октябре-ноябре. Предлагали наш стадион для проведения стыкового матча с Польшей. Наше предложение в силе», — сказал Измайлов «СЭ».

24 марта сборная России проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия. Сборная России проведет все матчи на своем поле.

ЧМ-2022 по футболу пройдет с 21 ноября 2022 по 18 декабря 2022 года.

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Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
ФК Нижний Новгород
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