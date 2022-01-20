Матчи сборной России в стыковом турнире за выход на ЧМ-2022 могут перенести из «Лужников» на стадион «Динамо»

Стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 с участием сборной России могут быть перенесены из «Лужников» на стадион московского «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, перенос может быть связан с проблемами с газоном на «Лужниках», а также с коронавирусными ограничениями, поскольку при возможных ограничениях посещаемости до 50 или 75 процентов от вместимости стадион в Петровском парке будет выглядеть визуально более заполненным.

24 марта сборная России проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия. Сборная России проведет все матчи со своим участием на своем поле.