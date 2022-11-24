Уругвай — Корея: Суарес, Нуньес и Сон выйдут на поле с первых минут

Сборные Уругвая и Кореи объявили составы на матч 1-го тура группы H ЧМ-2022.

Уругвай: Рочет, Касерес, Годин, Хименес, Оливейра, Вальверде, Весино, Бентанкур, Пеллистри, Суарес, Нуньес.

Запасные: Муслера, Соса, Коатес, Варела, Винья, Родригес, Угарте, Торрейра, Каноббио, Де ла Крус, Де Арраскаэта, Торрес, Гомес, Кавани.

Корея: Ким Сын Гю, Ким Джин Су, Ким Мин Джэ, Чон У Ен, Сон Хын Мин, Ли Джэ Сон, Ким Мун Хван, На Сан Хо, Ким Ен Гвон.

Запасные: Сон Бом Кын, Чо Хен У, Гуе Сон Чо, Чо Ю Мин, Пэк Сын Хо, Квон Ген Вон, Квон Чан Хун, Ким Тхэ Хван, Ли Кан Ин, Сон Джун Хо, Хван Хи Чхан, Хон Чхоль, Ю Чжон Гю, Чон У Ен.

Матч Уругвай — Корея состоится сегодня, 24 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени. Уругвайцы и корейцы выступают в группе H с Португалией и Ганой.