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Сегодня, 14:56

Уругвай — Корея: Суарес, Нуньес и Сон выйдут на поле с первых минут

Иван Торопцев
Корреспондент
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Луис Суарес (слева).
Фото AFP

Сборные Уругвая и Кореи объявили составы на матч 1-го тура группы H ЧМ-2022.

Уругвай: Рочет, Касерес, Годин, Хименес, Оливейра, Вальверде, Весино, Бентанкур, Пеллистри, Суарес, Нуньес.

Запасные: Муслера, Соса, Коатес, Варела, Винья, Родригес, Угарте, Торрейра, Каноббио, Де ла Крус, Де Арраскаэта, Торрес, Гомес, Кавани.

Корея: Ким Сын Гю, Ким Джин Су, Ким Мин Джэ, Чон У Ен, Сон Хын Мин, Ли Джэ Сон, Ким Мун Хван, На Сан Хо, Ким Ен Гвон.

Запасные: Сон Бом Кын, Чо Хен У, Гуе Сон Чо, Чо Ю Мин, Пэк Сын Хо, Квон Ген Вон, Квон Чан Хун, Ким Тхэ Хван, Ли Кан Ин, Сон Джун Хо, Хван Хи Чхан, Хон Чхоль, Ю Чжон Гю, Чон У Ен.

Матч Уругвай — Корея состоится сегодня, 24 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени. Уругвайцы и корейцы выступают в группе H с Португалией и Ганой.

ЧМ-2022: матчи 24&nbsp;ноября. ЧМ-2022: первые матчи Бразилии и Португалии. Онлайн-трансляция 24 ноября
Чемпионат мира. Группа H
24 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Уругвай
Корея

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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