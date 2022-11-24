Швейцария обыграла Камерун на ЧМ-2022. За команду Мурата Якина отличился уроженец Камеруна Эмболо

Сборная Швейцарии обыграла Камерун в матче группового турнира ЧМ-2022 — 1:0.

Единственный гол на 48-й минуте забил Брель Эмболо, который является уроженцем Камеруна.

В составе африканской сборной на замену вышли воспитанник «Локомотива» и ЦСКА Гаэль Ондуа и игрок «Динамо» Николя Муми Нгамале.

Швейцария набрала 3 очка в группе G. У Камеруна 0 очков.

В следующем матче команда Мурата Якина сыграет с Бразилией 28 ноября. Камерун встретится с Сербией тоже 28-го числа.