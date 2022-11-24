Уругвай и Корея повторили антирекорд чемпионатов мира — сборные нанесли только один удар в створ

Сборная Уругвая со счетом 0:0 сыграла вничью с командой Кореи в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Во второй раз с 1966 года в матче чемпионата мира был нанесен лишь один удар в створ, первый был в 1986 году в матче Дания — Шотландия.

Уругвай ни разу не пропустил в последних пяти матчах на групповом этапе чемпионата мира, сухая серия длится 465 минут. Уэйн Руни был последним, кто забивал Уругваю в группе на ЧМ (в июне 2014 года).

В следующем туре уругвайцы 28 ноября сыграют с португальцами, сборная Кореи в тот же день встретится с командой Ганы.