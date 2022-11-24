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Уругвай и Корея повторили антирекорд чемпионатов мира — сборные нанесли только один удар в створ

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Уругвая со счетом 0:0 сыграла вничью с командой Кореи в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Во второй раз с 1966 года в матче чемпионата мира был нанесен лишь один удар в створ, первый был в 1986 году в матче Дания — Шотландия.

Уругвай ни разу не пропустил в последних пяти матчах на групповом этапе чемпионата мира, сухая серия длится 465 минут. Уэйн Руни был последним, кто забивал Уругваю в группе на ЧМ (в июне 2014 года).

В следующем туре уругвайцы 28 ноября сыграют с португальцами, сборная Кореи в тот же день встретится с командой Ганы.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Уругвая по футболу
1
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