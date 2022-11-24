Коваленко заявил, что будет переживать за Роналду на ЧМ в Катаре: «Это шанс перезагрузить карьеру»

Коваленко заявил, что будет переживать за Роналду на ЧМ-2022

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко в интервью «СЭ» рассказал, кого считает фаворитом на ЧМ-2022 в Катаре.

— Какие твои фавориты на этом чемпионате мира?

— Бразильцы. Они в полном порядке. К тому же, они пятикратные чемпионы.

— Как отреагировал на поражение Аргентины от Саудовской Аравии?

— Я обалдел. Мне понравилось, как играли саудиты. Я считал Аргентину таким же фаворитом наравне с Бразилией. Мне обидно за Месси. Хотел бы, чтобы он прошел как можно дальше — куда-нибудь в полуфинал или финал.

— А за Роналду болеешь?

— Конечно. Даже больше, чем за Месси. Для него этот чемпионат мира — шанс перезагрузить карьеру. А то было много слухов вокруг него. Надеюсь, все будет нормально. Думаю, это последний чемпионат мира для него.