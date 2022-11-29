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Сегодня, 11:03

Терюшков высказался о ситуации с освистыванием болельщиками гимна сборной Ирана на ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался об освистывании гимна Ирана на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Демонстрируя протест против государственного строя, сборная Ирана в матче с Англией поставила под сомнение самих себя. Исламская республика Иран развивает спорт и футбол на высоком профессиональном уровне, раз действия власти позволили сборной команде отобраться на ЧМ и побеждать маститых соперников. Победы иранских спортсменов должны быть направлены на укрепление престижа своей страны и в этом случае отказ от исполнения гимна страны никак не вписывается в стратегию усиления иранской нации. Исполняя шепотом слова гимна на матче с командой Уэльса, иранские футболисты вызвали свист на трибунах. Но каждый на этом матче свистел о своем: иранцы протестовали против фундаментального ислама, а вот болельщики Уэльса против Ирана в принципе, потому что Иран объявлен США и странами Запада осью зла», — приводит слова Терюшкова Legalbet.

Он также заявил, что западники ненавидят Иран по умолчанию и освистыванием они выражают поддержку не светскому исламу, как могло бы показаться игрокам сборной Ирана и их болельщикам, а просто выражают свое непринятие самобытного и независимого Ирана.

Сборная Ирана находится на втором месте в группе В, набрав три очка. США — на третьем (два очка). Лидирует национальная команда Англии с четырьмя очками.

Иран встретится с США 29 ноября. Начало — в 22:00 мск.

Источник: https://legalbet.ru/news/teryushkov-sravnil-situatciyu-s-osvistivaniem-gimna/
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Роман Терюшков
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