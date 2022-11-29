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Колосков — об изъятии символики «Азова"* на ЧМ в Катаре: «Никто не должен приносить извинений»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об изъятии у испанских болельщиков флаг батальона «Азов»* во время игры Испания — Германия (1:1) в рамках группового этапа ЧМ-2022.

«Такая символика запрещена, поэтому местные правоохранители действовали в соответствии с договоренностями ФИФА и Оргкомитета. Никто не должен приносить извинений никому. Многие вещи запрещены. Сотрудники правопорядка выполняют требования», — сказал Колосков «СЭ».

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матч Испания — Германия состоялся 27 ноября.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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