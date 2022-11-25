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Сегодня, 15:50

Свищев заявил, что у сборной Сербии еще есть шансы на выход из группы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал итоги матча Бразилия — Сербия (2:0).

«При всей нашей любви к Сербии, сербам и ее футболистам уровень бразильцев, конечно, выше. Ничего у сербов в этом матче не получалось. Были неплохие подходы к воротам Бразилии, но потом они буквально не знали, что делать с мячом. Надеемся, что в следующих матчах Сербия будет выглядеть лучше, главное, чтобы были сделаны правильные выводы. Шансы на выход из группы у них остаются. Мы их любим, уважаем. В России поддержка у Сербии — мощная», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Он также заявил, что наибольшее впечатление на него произвела сборная Канады. По его словам, теперь Канада для него будет ассоциироваться не только с керлингом и хоккеем.

Следующим соперником сборной Сербии станет Камерун. Матч пройдет 28 ноября. Начало — в 13:00.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-svishhev-nadeemsya-chto-serbiya-budet-vy-glyadet-luchshe-v-sleduyushhih-matchah-my-ih-lyubim-i-uvazhaem/
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Сборная Сербии по футболу
Дмитрий Свищев
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