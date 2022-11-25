Хаверц: «Я могу понять негатив фанатов и СМИ. Прошлое есть прошлое, и в воскресенье нас ждет большая игра»

Форвард сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал поражение в матче группового турнира ЧМ-2022 против Японии (1:2).

«Я могу понять негатив фанатов и СМИ. Мы знаем, что сталкиваемся с критикой, и не все нас поддерживают. Но прошлое есть прошлое, и в воскресенье нас ждет большая игра.

Сложно сказать, что статистика в нашу пользу, но за последние несколько лет в команде произошла перестройка, смена тренера и игроков, и это играет свою роль. Но это не оправдание. Мы должны изменить ситуацию", — приводит слова Хаверца BBC Sport.

В следующем матче Германия 27 ноября сыграет с Испанией. Начало встречи в 22.00 мск.