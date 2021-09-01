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Мальта разгромила Кипр, Словения сыграла вничью со Словакией

1 сентября 2021, 23:42
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Сборная Мальты на своем поле разгромила команду Кипра в отборочном матче ЧМ-2022 со счетом 3:0.

В другом матче группы H Словения и Словакия сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Матч лидеров группы Россия — Хорватия также закончился вничью — 0:0.

Теперь у Хорватии и России по 7 очков. Далее идут Словакия (6 очков), Словения (4), Мальта (4) и Кипр (4).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Мальта — Кипр — 3:0 (1:0)

Голы: Аттард, 44 (1:0). Д.Мбонг, 46 (2:0). Аттард, 54 (3:0).

Мальта: Бонелло, Борг, Пепе, Камензули, Теума (Каруана, 85), Аттард, Шо (З.Мускат, 59), Пизани, Монтебелло (Греч, 70), Д.Мбонг (Димеч, 59), П.Мбонг (Сатариано, 70).

Кипр: Михаил, Антониадес (Кателарис, 64), Иоанну, Каро, Псалтис, Сотириу, Артиматас, Кириаку (Лоизу, 71), Христофи (Кастанос, 58), Папулис, Питтас (Илиа, 58).

Предупреждения: Сотириу, 5. Д.Мбонг, 18. Папулис, 45. Шо, 50. П.Мбонг, 58.

Удаление: Сотириу, 40.

Судья: Мареска (Италия).

1 сентября. Та Кали. Стадион «Национальный».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

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Иван Шитик все материалы автора

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