Мальта разгромила Кипр, Словения сыграла вничью со Словакией
Сборная Мальты на своем поле разгромила команду Кипра в отборочном матче ЧМ-2022 со счетом 3:0.
В другом матче группы H Словения и Словакия сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Матч лидеров группы Россия — Хорватия также закончился вничью — 0:0.
Теперь у Хорватии и России по 7 очков. Далее идут Словакия (6 очков), Словения (4), Мальта (4) и Кипр (4).
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа H
Мальта — Кипр — 3:0 (1:0)
Голы: Аттард, 44 (1:0). Д.Мбонг, 46 (2:0). Аттард, 54 (3:0).
Мальта: Бонелло, Борг, Пепе, Камензули, Теума (Каруана, 85), Аттард, Шо (З.Мускат, 59), Пизани, Монтебелло (Греч, 70), Д.Мбонг (Димеч, 59), П.Мбонг (Сатариано, 70).
Кипр: Михаил, Антониадес (Кателарис, 64), Иоанну, Каро, Псалтис, Сотириу, Артиматас, Кириаку (Лоизу, 71), Христофи (Кастанос, 58), Папулис, Питтас (Илиа, 58).
Предупреждения: Сотириу, 5. Д.Мбонг, 18. Папулис, 45. Шо, 50. П.Мбонг, 58.
Удаление: Сотириу, 40.
Судья: Мареска (Италия).
1 сентября. Та Кали. Стадион «Национальный».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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