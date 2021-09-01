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ЧМ-2022, отборочный турнир: расписание и результаты матчей 1 сентября

10:20
Тренировка сборной России перед матчем со сборной Хорватии. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Тренировка сборной России перед матчем со сборной Хорватии. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду, 1 сентября, состоятся матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Группа H

Россия — Хорватия. 21.45 мск.

Россия — Хорватия

Мальта — Кипр. 21.45.

Мальта — Кипр

Словения — Словакия. 21.45.

Россия — Хорватия

Группа A

Люксембург — Азербайджан. 21.45.

Люксембург — Азербайджан

Португалия — Ирландия. 21.45.

Португалия — Ирландия

Группа D

Казахстан — Украина. 17.00.

Казахстан — Украина

Франция — Босния и Герцеговина. 21.45.

Франция — Босния

Группа F

Фарерские острова — Израиль. 21.45.

Фарерские острова — Израиль

Дания — Шотландия. 21.45.

Дания — Шотландия

Молдавия — Австрия. 21.45.

Молдавия — Австрия

Группа G

Норвегия — Нидерланды. 21.45.

Норвегия — Голландия

Латвия — Гибралтар. 21.45.

Латвия — Гибралтар

Турция — Черногория. 21.45.

Турция — Черногория

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Руслан Абушкин все материалы автора

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