ЧМ-2022, отборочный турнир: расписание и результаты матчей 1 сентября
Группа H
Россия — Хорватия. 21.45 мск.
Мальта — Кипр. 21.45.
Словения — Словакия. 21.45.
Группа A
Люксембург — Азербайджан. 21.45.
Португалия — Ирландия. 21.45.
Группа D
Казахстан — Украина. 17.00.
Франция — Босния и Герцеговина. 21.45.
Группа F
Фарерские острова — Израиль. 21.45.
Дания — Шотландия. 21.45.
Молдавия — Австрия. 21.45.
Группа G
Норвегия — Нидерланды. 21.45.
Латвия — Гибралтар. 21.45.
Турция — Черногория. 21.45.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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