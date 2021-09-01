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Россия в первом матче под руководством Карпина сыграла вничью с Хорватией

1 сентября 2021, 23:36
1 сентября. Мосва. Россия — Хорватия — 0:0. Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 1 сентября. Мосва. Россия — Хорватия — 0:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 сентября. Мосва. Россия — Хорватия — 0:0. Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России в дебютном матче Валерия Карпина на посту главного тренера сыграла в Москве с Хорватией в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Отметим, что Карпин выставил стартовый состав, в котором не нашлось места номинальным центральным нападающим. Но уже сразу после перерыва на поле появился Антон Заболотный.

Капитаном российской команды в этой встрече был Георгий Джикия.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место.

4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра, Хорватия — против Словакии.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Россия — Хорватия — 0:0

Россия: Гильерме, Марио Фернандес (Самошников, 78), Дивеев, Джикия, Караваев, Кузяев (Ерохин, 84), Баринов, Головин, Миранчук (Заболотный, 46), Ионов (Черышев, 70), Захарян (Бакаев, 70).

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Влашич, Перишич (Ливая, 75), Крамарич (Оршич, 75).

Предупреждения: Баринов, 35. Черышев, 90+4.

Судьи: Рейншрейбер. Хассан, Яркони (все — Израиль).

ВАР: Гринфельд. Фуксман (оба — Израиль).

1 сентября. Москва. Стадион «Лужники».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

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Иван Шитик все материалы автора

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