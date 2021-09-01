Россия в первом матче под руководством Карпина сыграла вничью с Хорватией
Сборная России в дебютном матче Валерия Карпина на посту главного тренера сыграла в Москве с Хорватией в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Отметим, что Карпин выставил стартовый состав, в котором не нашлось места номинальным центральным нападающим. Но уже сразу после перерыва на поле появился Антон Заболотный.
Капитаном российской команды в этой встрече был Георгий Джикия.
Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место.
4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра, Хорватия — против Словакии.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа H
Россия — Хорватия — 0:0
Россия: Гильерме, Марио Фернандес (Самошников, 78), Дивеев, Джикия, Караваев, Кузяев (Ерохин, 84), Баринов, Головин, Миранчук (Заболотный, 46), Ионов (Черышев, 70), Захарян (Бакаев, 70).
Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Влашич, Перишич (Ливая, 75), Крамарич (Оршич, 75).
Предупреждения: Баринов, 35. Черышев, 90+4.
Судьи: Рейншрейбер. Хассан, Яркони (все — Израиль).
ВАР: Гринфельд. Фуксман (оба — Израиль).
1 сентября. Москва. Стадион «Лужники».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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