Россия в первом матче под руководством Карпина сыграла вничью с Хорватией

Сборная России в дебютном матче Валерия Карпина на посту главного тренера сыграла в Москве с Хорватией в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Отметим, что Карпин выставил стартовый состав, в котором не нашлось места номинальным центральным нападающим. Но уже сразу после перерыва на поле появился Антон Заболотный.

Капитаном российской команды в этой встрече был Георгий Джикия.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место.

4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра, Хорватия — против Словакии.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Россия — Хорватия — 0:0

Россия: Гильерме, Марио Фернандес (Самошников, 78), Дивеев, Джикия, Караваев, Кузяев (Ерохин, 84), Баринов, Головин, Миранчук (Заболотный, 46), Ионов (Черышев, 70), Захарян (Бакаев, 70).

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Влашич, Перишич (Ливая, 75), Крамарич (Оршич, 75).

Предупреждения: Баринов, 35. Черышев, 90+4.

Судьи: Рейншрейбер. Хассан, Яркони (все — Израиль).

ВАР: Гринфельд. Фуксман (оба — Израиль).

1 сентября. Москва. Стадион «Лужники».