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Сегодня, 09:54

Силва заявил, что Неймар незаменим для сборной Бразилии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Капитан и защитник сборной Бразилии Тьяго Силва признался, что команде не хватало форварда Неймара в матче 2-го тура чемпионата мира со Швейцарией (1:0).

«В матче с Швейцарией мы почувствовали отсутствие Неймара. Хотя мы и сильный коллектив, всей команде будет его не хватать. Он незаменимый игрок для нас», — приводит слова Силвы beIN Sports.

Неймар получил растяжение правой лодыжки во втором тайме матча против Сербии (2:0) и пропустит два оставшихся матча группового турнира ЧМ.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы стали вторым участником плей-офф, ранее групповую стадию нынешнего турнира преодолели французы.

Неймар Сантос
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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