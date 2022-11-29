Родственники иранских игроков столкнулись с давлением властей перед матчем с США на ЧМ

Родственники иранских игроков столкнулись с давлением властей перед матчем чемпионата мира, сообщает репортер Наташа Бертран со ссылкой на корреспондента CNN Сэма Кили.

По информации источника, родственникам футболистов сборной Ирана угрожают тюремным заключением и пытками, если игроки не будут «правильно вести» себя перед матчем с США. Отмечается, что десятки офицеров Корпуса стражей исламской революции ведут наблюдение за футболистами национальной команды. Игрокам запрещено покидать расположение сборной и общаться с иностранцами.

29 ноября Иран встретится с США. Начало — в 22:00 (мск).

Иран занимает второе место в группе B, набрав 3 очка. США находится на третьем месте с 2 очками. Лидирует в группе Англия (4 очка).