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Сегодня, 09:29

Родственники иранских игроков столкнулись с давлением властей перед матчем с США на ЧМ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Игроки сборной Ирана.
Фото Reuters

Родственники иранских игроков столкнулись с давлением властей перед матчем чемпионата мира, сообщает репортер Наташа Бертран со ссылкой на корреспондента CNN Сэма Кили.

По информации источника, родственникам футболистов сборной Ирана угрожают тюремным заключением и пытками, если игроки не будут «правильно вести» себя перед матчем с США. Отмечается, что десятки офицеров Корпуса стражей исламской революции ведут наблюдение за футболистами национальной команды. Игрокам запрещено покидать расположение сборной и общаться с иностранцами.

29 ноября Иран встретится с США. Начало — в 22:00 (мск).

Иран занимает второе место в группе B, набрав 3 очка. США находится на третьем месте с 2 очками. Лидирует в группе Англия (4 очка).

Источник: https://twitter.com/NatashaBertrand/status/1597276697769803777
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Сборная Ирана по футболу
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