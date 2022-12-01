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Сегодня, 15:00

Юран — о пенальти на Месси в игре с Польшей: «Щенсны не коснулся мяча...»

Юран считает, что Щенсны не коснулся мяча при назначении пенальти в матче ЧМ-2022 с Аргентиной
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны фолит на форварде Аргентины Лионеле Месси.
Фото Reuters
Российский тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» высказался о пенальти в ворота Польши в матче групповой стадии ЧМ-2022 с Аргентиной (0:2).

— Был ли пенальти на Месси?

— На повторе видно, что Щенсны не сыграл в мяч. Если бы он хотя бы пальцем до него дотянулся... А так, получилось, что вратарь попал рукой в лицо Месси. По идее, у арбитра все-таки были основания для назначения 11-метрового. В европейских чемпионатах нередко такие пенальти ставят.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Аргентина сыграет с Австралией в 1/8 финала мирового первенства 3 декабря (начало игры — в 22.00 мск).

Полностью интервью читайте с Сергеем Юраном читайте на сайте «СЭ»

Войцех Щенсны
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
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