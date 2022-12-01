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Сегодня, 14:27

Бывший вратарь «Краснодара» Синицын поздравил экс-одноклубника Енджейчика с выходом в 1/8 финала ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поздравил своего экс-одноклубника Артура Енджейчика с выходом в 1/8 финала ЧМ-2022 в составе сборной Польши.

В среду, 30 ноября в последнем, третьем туре групповой стадии чемпионата мира поляки проиграли Аргентине (0:2), а Мексика победила Саудовскую Аравию (2:1).

Польша заняла второе место в группе C с 4 очками, опередив мексиканцев благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. У поляков 2 забитых и 2 пропущенных гола, у Мексики — 2 забитых и 3 пропущенных.

«Неожиданно для меня Аргентина чересчур доминировала. Ни одного шанса не дала создать полякам. Возможно, влияло, что Польшу устраивал даже проигрыш, и они придерживались его. Может быть, это влияло психологически. Здесь тяжело судить. Ну а кто выйдет дальше: между собой спорили две достойные команды. Они сыграли вничью, и все решил один гол — Саудовской Аравии. Может быть, Мексика ярче смотрелась в отдельных играх. Еще Аргентине она навязала более сложную игру. К сожалению, с Артуром Енджейчиком связь оборвалась. И у меня номер поменялся. И, думаю, он не оставил себе российский номер. Лично поздравить не удалось. Но рад за хорошего парня», — приводит Metaratings слова Синицына.

Енджейчик и Синицын вместе играли за «Краснодар» с 2013 по 2017 годы.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Польши сыграет против Франции. Матч состоится 4 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-golkiper-krasnodara-sinitsyn-meksika-vyglyadela-yarche-polshi-no-personalno-rad-za-endzheychika-1428440/
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