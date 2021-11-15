Сборная России показала ролик о матче в Хорватии

Сборная России потерпела поражение от команды Хорватии в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022. Россияне уступили со счетом 0:1. Все решил автогол защитника Федора Кудряшова, который срезал мяч в свои ворота в конце второго тайма.

YouTube-канал сборной России выложил видеоотчет, который посвящен этому матчу.