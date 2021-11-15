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Сборная России показала ролик о матче в Хорватии

20:53
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Сборная России потерпела поражение от команды Хорватии в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022. Россияне уступили со счетом 0:1. Все решил автогол защитника Федора Кудряшова, который срезал мяч в свои ворота в конце второго тайма.

YouTube-канал сборной России выложил видеоотчет, который посвящен этому матчу.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры