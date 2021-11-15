Северная Ирландия — Италия: трансляция матча отборочного турнира ЧМ-2022
20:45
Матч Северная Ирландия — Италия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 пройдет в понедельник, 15 ноября. Начало — в 22:45.
Италия лидирует в группе С, опережая Швейцарию по разности мячей: 13-2 ( +11) против 11-2 (+9). В случае равенства по разности и по наибольшему числу забитых мячей первое место займет сборная Швейцарии (0:0 дома, 1:1 в Риме).
Следить за матчем Северная Ирландия — Италия можно на сайте «СЭ».
Прямую трансляцию встречи на ТВ вы можете посмотреть по ссылке.
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