Матч Северная Ирландия — Италия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 пройдет в понедельник, 15 ноября. Начало — в 22:45.

Италия лидирует в группе С, опережая Швейцарию по разности мячей: 13-2 ( +11) против 11-2 (+9). В случае равенства по разности и по наибольшему числу забитых мячей первое место займет сборная Швейцарии (0:0 дома, 1:1 в Риме).

Следить за матчем Северная Ирландия — Италия можно на сайте «СЭ».

Прямую трансляцию встречи на ТВ вы можете посмотреть по ссылке.