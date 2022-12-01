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Сегодня, 19:59

Сборная Марокко установила рекорд по набранным очкам на ЧМ среди африканских сборных

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Марокко.
Фото Reuters

Сборная Марокко установила рекорд по числу набранных очков на чемпионатах мира среди африканских сборных, сообщает Opta.

Марокканцы заняли первое место в группе F на ЧМ-2022 с 7 очками в 3 матчах. Такого результата не добивалась ни одна африканская команда.

Также Марокко во второй раз в истории вышел в плей-офф чемпионата мира с первого места (первый раз был в 1986 году). Команда повторила рекорд африканских сборных, который до этого принадлежал Нигерии, выигрывавшей свои группы в 1994 и 1998 годах.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Марокко встретится с командой, которая займет второе место в группе E.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
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