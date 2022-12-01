Сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Марокко обыграла команду Канады (2:1) в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре.

В составе марокканцев отличились Хаким Зиеш, забивший после курьезной ошибки голкипера канадцев, и Юссеф Эн-Несери.

Защитник марокканцев Наиф Агуэрд забил гол в свои ворота в конце первого тайма.

Таким образом, сборная Марокко, набрав 7 очков в групповом этапе, вышла в плей-офф ЧМ-2022 в первого места. Канада завершила выступление в турнире, не набрав ни одного очка в трех турах, команда заняла последнее, 4-е место.

Второе место в группе F заняла Хорватия с 5 очками, третьей стала Бельгия, набрав 4 очка.

Соперник сборной Марокко по 1/8 финала станет известен сегодня, 1 декабря, по итогам матчей в группе Е. Марокканцы сыграют с командой, занявшей второе место.