Сборная Ирана стала первой командой в истории чемпионата мира, сделавшей шесть замен за матч

Сборная Ирана вошла в историю, сделав шесть замен в матче группы В с Англией (2:6) на ЧМ-2022.

Это произошло в связи с тем, что команде пришлось сделать вынужденную замену вратаря Алиреза Бейраванда в начале первого тайма. У игрока подозрение на сотрясение мозга, поэтому эта замена не идет в счет положенных пяти. При этом право сделать дополнительную замену получили и англичане.

После этого матча сборная Англии занимает первое место в группе В (3 очка), Иран — четвертое (0 очков). Следующую игру англичане проведут 25 ноября против США, а иранцы в этот же день сыграет с Уэльсом.