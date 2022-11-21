Канчельскис: «Если сейчас завершить ЧМ, Англия станет чемпионом по забитым и пропущенным»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» оценил игру сборной Англии против Ирана (6:2) в матче группы B чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Англичане вышли из группы. Со всеми остальными разберутся. Борьба будет только за второе место. Уэльс мы знаем, будет интересно посмотреть на американцев. Разгром? Иран так позволил играть Англии. Значит, они не были готовы. Не знали, что ли, что англичане будут агрессивно играть? Англичане всегда на бумаге чемпионы. Всегда пишут о них. Не важно, какой счет. Важно, как закончат. Если сейчас завершить чемпионат мира, Англия станет чемпионом по забитым и пропущенным! Команда очень сильно прогрессирует. Но есть и другие сильные соперники», — сказал Канчельскис «СЭ».

В игре с иранцами в составе команды Гарета Саутгейта дубль оформил Букайо Сака, по разу отличились Джек Грилиш, Маркус Рэшфорд, Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем.