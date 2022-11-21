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Сегодня, 18:30

Канчельскис: «Если сейчас завершить ЧМ, Англия станет чемпионом по забитым и пропущенным»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Англичане празднуют победу над Ираном (6:2).
Фото Global Look Press

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» оценил игру сборной Англии против Ирана (6:2) в матче группы B чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Англичане вышли из группы. Со всеми остальными разберутся. Борьба будет только за второе место. Уэльс мы знаем, будет интересно посмотреть на американцев. Разгром? Иран так позволил играть Англии. Значит, они не были готовы. Не знали, что ли, что англичане будут агрессивно играть? Англичане всегда на бумаге чемпионы. Всегда пишут о них. Не важно, какой счет. Важно, как закончат. Если сейчас завершить чемпионат мира, Англия станет чемпионом по забитым и пропущенным! Команда очень сильно прогрессирует. Но есть и другие сильные соперники», — сказал Канчельскис «СЭ».

В игре с иранцами в составе команды Гарета Саутгейта дубль оформил Букайо Сака, по разу отличились Джек Грилиш, Маркус Рэшфорд, Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем.

Чемпионат мира. Группа B
21 нояб, 16:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Англия
6:2
Иран

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал 0
Нидерланды 0
Перерыв

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Андрей Канчельскис
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирана по футболу
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