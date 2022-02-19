Агуэро готов стать тренером сборной Аргентины на ЧМ-2022

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро признался, что готов помочь сборной Аргентины.

«Я хочу поехать на чемпионат мира в Катаре. На этой неделе у нас будет встреча. Я хочу быть там. Есть намерение войти в тренерский штаб. Уже говорил со Скалони, а также с Чики Тапиа. Мы должны попробовать.

Реальность такова, что если я поеду на чемпионат мира, я буду с парнями и буду тренироваться. Это не проблема. Я хочу быть там, чтобы мотивировать их", — сказал Агуэро Radio 10.

Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем 15 декабря.

В качестве игрока Агуэро с 2006 по 2021 год сыграл 101 матч за сборную Аргентины. На его счету 41 гол.