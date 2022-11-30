Пулишич был доставлен в больницу после матча с Ираном на ЧМ-2022
Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич был доставлен в больницу для прохождения обследования после завершения матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против команды Ирана (1:0), сообщает журналист Бен Джейкобс.
Игрок сборной США стал автором победного гола в этом матче. Но в том эпизоде он получил травму в столкновении с вратарем и был заменен в перерыве встречи.
Пулишич получил травму живота и направлен в больницу для прохождения обследования.
Сборная США набрала 5 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе В. В 1/8 финала американцы 3 декабря сыграют с командой Нидерландов.
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