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Пулишич был доставлен в больницу после матча с Ираном на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич был доставлен в больницу для прохождения обследования после завершения матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против команды Ирана (1:0), сообщает журналист Бен Джейкобс.

Игрок сборной США стал автором победного гола в этом матче. Но в том эпизоде он получил травму в столкновении с вратарем и был заменен в перерыве встречи.

Пулишич получил травму живота и направлен в больницу для прохождения обследования.

Сборная США набрала 5 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе В. В 1/8 финала американцы 3 декабря сыграют с командой Нидерландов.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Кристиан Пулишич
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
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