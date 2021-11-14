«У нас есть хорошие шансы выйти на ЧМ». Дюков — после поражения России от Хорватии
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвел итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:1).
— Вы только из раздевалки, какое там настроение?
— Безусловно, все разочарованы. Мы были в 10 минутах от завоевания прямой путеки в Катар.
— Контракт Карпина автоматически продлен на стыковые матчи. Что дальше? Болельщикам он очень нравится...
— У нас много времени, чтобы подвести итоги тех матчей, которые сборная сыграла осенью.
— Вы допускаете, что он продолжит работать даже в случсе невыхода на ЧМ?
— Вполне возможно. Нужно еще и чтобы у Валерия Георгиевича было такое желание.
— Если сборная не выйдет в Катар, будет ли персональная ответственность — Карпина или ваша?
— Что касается провала или нет, давайте, определимся с критериями, что таковым считать. Безусловно, мы ставим задачу выйти на ЧМ, и у нас есть хорошие шансы сделать это. Впереди стыковые матчи, будем бороться за путевку.
— Если в целом оценить отбор, как он вам?
— В непростой группе наша сборная финишировала второй. Получила право играть в стыках. Группа была непростой. Со сборной Хорватии нас разделило одно очко — отделило 10 минут всего.
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efim6010
В стыках нет не единого шанса и это заслуженно...Пущай наши футболёры смотрят по TV
14.11.2021
Berkut-7
У нас не просто хорошие шансы,а лучшие шансы, лучшие.
14.11.2021
Юрій Бурий
Если ЧМ будут проводить раз в два года, то шансов будет в два раза больше.
14.11.2021
Доктор со стажем
Есть хорошие шансы выйти на следующий чемпионат мира, я правильно понял?
14.11.2021