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«У нас есть хорошие шансы выйти на ЧМ». Дюков — после поражения России от Хорватии

19:30
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвел итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:1).

— Вы только из раздевалки, какое там настроение?

— Безусловно, все разочарованы. Мы были в 10 минутах от завоевания прямой путеки в Катар.

— Контракт Карпина автоматически продлен на стыковые матчи. Что дальше? Болельщикам он очень нравится...

— У нас много времени, чтобы подвести итоги тех матчей, которые сборная сыграла осенью.

— Вы допускаете, что он продолжит работать даже в случсе невыхода на ЧМ?

— Вполне возможно. Нужно еще и чтобы у Валерия Георгиевича было такое желание.

— Если сборная не выйдет в Катар, будет ли персональная ответственность — Карпина или ваша?

— Что касается провала или нет, давайте, определимся с критериями, что таковым считать. Безусловно, мы ставим задачу выйти на ЧМ, и у нас есть хорошие шансы сделать это. Впереди стыковые матчи, будем бороться за путевку.

— Если в целом оценить отбор, как он вам?

— В непростой группе наша сборная финишировала второй. Получила право играть в стыках. Группа была непростой. Со сборной Хорватии нас разделило одно очко — отделило 10 минут всего.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры


  • efim6010

    В стыках нет не единого шанса и это заслуженно...Пущай наши футболёры смотрят по TV

    14.11.2021

  • Berkut-7

    У нас не просто хорошие шансы,а лучшие шансы, лучшие.

    14.11.2021

  • Юрій Бурий

    Если ЧМ будут проводить раз в два года, то шансов будет в два раза больше.

    14.11.2021

  • Доктор со стажем

    Есть хорошие шансы выйти на следующий чемпионат мира, я правильно понял?

    14.11.2021