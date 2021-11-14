Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвел итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:1).

— Вы только из раздевалки, какое там настроение?

— Безусловно, все разочарованы. Мы были в 10 минутах от завоевания прямой путеки в Катар.

— Контракт Карпина автоматически продлен на стыковые матчи. Что дальше? Болельщикам он очень нравится...

— У нас много времени, чтобы подвести итоги тех матчей, которые сборная сыграла осенью.

— Вы допускаете, что он продолжит работать даже в случсе невыхода на ЧМ?

— Вполне возможно. Нужно еще и чтобы у Валерия Георгиевича было такое желание.

— Если сборная не выйдет в Катар, будет ли персональная ответственность — Карпина или ваша?

— Что касается провала или нет, давайте, определимся с критериями, что таковым считать. Безусловно, мы ставим задачу выйти на ЧМ, и у нас есть хорошие шансы сделать это. Впереди стыковые матчи, будем бороться за путевку.

— Если в целом оценить отбор, как он вам?

— В непростой группе наша сборная финишировала второй. Получила право играть в стыках. Группа была непростой. Со сборной Хорватии нас разделило одно очко — отделило 10 минут всего.