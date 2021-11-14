Александр Дюков: «У нас были шансы дотерпеть, но все-таки нужно играть в футбол»
Президент РФС Александр Дюков оценил игру сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).
— Почему не удалось выйти на ЧМ, не додержались?
— У нас были шансы дотерпеть и додержаться, но все-таки нужно играть в футбол. Сегодня с этим было хуже. Если говорить о матче, хорваты владели преимуществом, создавали моменты. Наверное, этот гол был вопросом времени. Хотя, возможно, матч закончился бы вничью, и мы получили бы прямую путевку, — сказал Дюков.
Исход матча решил автогол защитника сборной России Федора Кудряшова. Он срезал мяч в свои ворота на 81-й минуте встречи. Хорваты заняли первое место в группе и вышли на чемпионат мира, а россияне стали вторыми и сыграют в стыковых матчах.
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