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Сегодня, 04:22

Амрабат рассказал, что Жиру персонально играл против него во время полуфинала ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Софьян Амрабат.
Фото Global Look Press

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат после поражения от Франции (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2022 рассказал, как французы действовали против него.

«Их нападающий Оливье Жиру следовал за мной по всему полю. Я сказал ему просто: «Стоп!» Он ответил, что ему было приказано следовать за мной на протяжении всей игры», — цитирует Football Italia Амрабата.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.

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Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Софьян Амрабат
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