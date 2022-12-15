Амрабат рассказал, что Жиру персонально играл против него во время полуфинала ЧМ-2022

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат после поражения от Франции (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2022 рассказал, как французы действовали против него.

«Их нападающий Оливье Жиру следовал за мной по всему полю. Я сказал ему просто: «Стоп!» Он ответил, что ему было приказано следовать за мной на протяжении всей игры», — цитирует Football Italia Амрабата.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.