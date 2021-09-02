Помощник президента РФ Левитин: «На смелый футбол пока не похоже»
Помощник президента РФ Игорь Левитин в разговоре с «СЭ» прокомментировал результат матча квалификации чемпионата мира-2022 Россия — Хорватия (0:0).
«Как матч? Хорошо, все нормально. Как дебют Карина? Считаю, что по крайне мере мы увидели желание играть. Было ли это похоже на смелый футбол? Пока нет. Есть ли у этой сборной перспективы? Это вы у него спросите», — сказал Левитин «СЭ».
Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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