Экс-глава ОКР Александр Жуков: «Россия должна выходить на чемпионат мира»
Первый заместитель председателя Государственной думы и почетный президент ОКР Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги матча Россия — Хорватия (0:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.
«Неплохой дебют, — заявил «СЭ» Жуков. — Скучно? Плохо было бы проиграть, Хорватия — сильная команда. Считаю, что ничья — неплохой результат для нас. Захарян неплохо себя показал, у него было два хороших момента — молодец. Чего не хватает этой команде? Много чего не хватает, но, думаю, постепенно будут набирать. Верю, что могу выйти на чемпионат мира. Должны это делать».
Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.
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