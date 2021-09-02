Экс-глава ОКР Александр Жуков: «Россия должна выходить на чемпионат мира»

Первый заместитель председателя Государственной думы и почетный президент ОКР Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги матча Россия — Хорватия (0:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Неплохой дебют, — заявил «СЭ» Жуков. — Скучно? Плохо было бы проиграть, Хорватия — сильная команда. Считаю, что ничья — неплохой результат для нас. Захарян неплохо себя показал, у него было два хороших момента — молодец. Чего не хватает этой команде? Много чего не хватает, но, думаю, постепенно будут набирать. Верю, что могу выйти на чемпионат мира. Должны это делать».

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.