Матч Россия — Мальта покажет РЕН ТВ
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта покажет канал РЕН ТВ.
Встреча состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 21.45 (мск).
В сентябре сборная России проведет три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 — против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
Российская команда занимает второе место в группе H с 6 очками в 3 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.
После Евро-2020 в отставку ушел тренерский штаб Станислава Черчесова. В сентябре россияне впервые сыграют с новым главным тренером Валерием Карпиным.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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