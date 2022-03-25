«Мы скатились из князей в грязь». Верратти прокомментировал непопадание сборной Италии на чемпионат мира

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти прокомментировал поражение от команды Северной Македонии (0:1) в полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

«Катастрофа, — приводит слова Верратти Football Italia. — Мы скатились из князей в грязь. Выложились по полной, но этого оказалось недостаточно. Нам не удалось забить. Было немного невезения, но нужно самому творить свою удачу. Надо спрашивать с себя».

Напомним, что Италия является действующим чемпионом Европы. «Скуадра адзурра» не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд.

Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию (3:1).