«Мы скатились из князей в грязь». Верратти прокомментировал непопадание сборной Италии на чемпионат мира
Верратти прокомментировал непопадании сборной Италии на чемпионат мира
Полузащитник сборной Италии Марко Верратти прокомментировал поражение от команды Северной Македонии (0:1) в полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.
«Катастрофа, — приводит слова Верратти Football Italia. — Мы скатились из князей в грязь. Выложились по полной, но этого оказалось недостаточно. Нам не удалось забить. Было немного невезения, но нужно самому творить свою удачу. Надо спрашивать с себя».
Напомним, что Италия является действующим чемпионом Европы. «Скуадра адзурра» не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд.
Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию (3:1).
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