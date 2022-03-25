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«Мне очень больно». Жоржиньо прокомментировал непопадании сборной Италии на чемпионат мира

Жоржиньо рассказал о боли от непопадания Италии на чемпионат мира 2022 года
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник сборной Италии Жоржиньо прокомментировал поражение от команды Северной Македонии (0:1) в полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

«Трудно объяснить, что произошло, — приводит слова Жоржиньо Football Italia со ссылкой на RAI Sport. — Мне очень больно. Я до сих пор не понимаю, что произошло. Я не думаю, что у нас были проблемы с созиданием, мы доминировали и создавали моменты. Но реализовать их не смогли».

По мнению полузащитника, итальянская сборная допустила небольшие ошибки в последних матчах, которые стали решающими.

«Мне до сих пор больно думать о двух незабитых пенальти против Швейцарии. Это будет преследовать меня до конца жизни. Два раза выйти к точке и не суметь помочь своей сборной, своей стране — такой груз навсегда останется на моих плечах», — сказал он.

Италия не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд. Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию.

Источник: https://football-italia.net/jorginho-italy-penalty-misses-will-haunt-me-for-the-rest-of-my-life/
Чемпионат мира по футболу
Сборная Италии по футболу
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