Грилиш: «Месси — потрясающий, он показал на ЧМ-2022, на что способен, и Мбаппе тоже»

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш назвал игрока и команду, которые вызвали у него восхищение на ЧМ-2022.

«Если честно, я смотрю все матчи — у нас повсюду экраны. Здорово, что матчи идут весь день. Я видел Месси. Потрясающий. Он показал, на что способен. То же сделал и Мбаппе. На ЧМ-2022 много классных команд, в некоторых есть по одному игроку, которого невозможно остановить. Но Бразилия — одна из самых впечатляющих команд. У них так много талантливых футболистов, особенно в атаке. Если вы спросите меня, кто представляет наибольшую угрозу, я отвечу — Бразилия», — приводит слова Грилиша TalkSPORT.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в двух матчах команды на чемпионате мира в Катаре забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Бразилия сегодня, 28 ноября, встретится с командой Швейцарии во втором туре групповой стадии. Бразильцы на данный момент занимают первое место в группе G (3 очка).