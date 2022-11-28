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Сегодня, 18:25

Бензема может вернуться на ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема все еще может вернуться на чемпионат мира-2022, сообщает RMC Sport.

По информации источника, восстановление Бензема проходит быстрее, чем ожидалось. Отмечается, что нападающий сможет приступить к тренировкам уже на этой неделе.

В ФИФА заявили, что Бензема еще числится в составе команды, поскольку главный тренер французов Дидье Дешам решил не вызывать нового игрока на замену травмированному нападающему.

Перед стартом ЧМ-2022 у 34-летнего француза была диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, из-за которой он пропустит турнир.

Чемпионат мира-2022 в Катаре завершится 18 декабря. Сборная Франции играет в группе D против Дании, Туниса и Австралии. По итогам двух встреч французы занимают первое место, набрав 6 очков. Следующий матч команды пройдет 30 ноября против сборной Туниса, начало — 18.00 мск.

Карим Бензема
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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